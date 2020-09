Gesundheitsminister setzen auf baldigen Einsatz von Corona-Schnelltests

Münchner und Würzburger Corona-Beschränkungen fallen zum Teil wieder

München: Die Corona-Auflagen werden in München und Würzburg ab Freitag wieder gelockert: So wird die Maskenpflicht in der Münchner Innenstadt wieder aufgehoben. Das hat der Krisenstab unter Leitung von Oberbürgermeister Reiter entschieden. Grund ist der Rückgang der Corona-Inzidenzzahl auf weit unter den Signalwert von 50. Deshalb dürfen sich ab Freitag auch wieder bis zu zehn Personen privat, in Lokalen oder im Freien treffen. Unverändert bleibt die Begrenzung der Teilnehmerzahl an privaten Feiern. Auch das nächtliche Alkoholverbot am Wochenende an den bekannten "Hotspots" gilt weiter. Ebenso in Würzburg dürfen sich dann wieder mehr Personen treffen, außerdem wird das nächtliche Alkoholverbot am Mainufer aufgehoben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2020 21:00 Uhr