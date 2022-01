Gesundheitsminister schlagen verkürzte Quarantäne-Zeiten vor

Nachrichtenarchiv - 05.01.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Gesundheitsminister der Länder haben sich mit Bundesgesundheitsminister Lauterbach auf eine Empfehlung für neue Corona-Quarantäne-Bestimmungen verständigt. Diese sei die Diskussionsgrundlage für die Bund-Länder-Beratungen am Freitag, sagte Bayerns Gesundheitsminister Holetschek am Nachmittag. Demnach können sich Menschen in Berufen der kritischen Infrastruktur nach fünf Tagen aus der Quarantäne freitesten lassen. Liegt bei ihnen eine Infektion vor, ist das nach sieben Tagen möglich. Allgemein muss man sich für zehn Tage in Isolation begeben, wenn man sich infiziert hat oder eine Kontaktperson ist. Für Geboosterte entfällt die Quarantänepflicht. Künftig soll nach dem Beschluss der GMK zwischen Isolation und Quarantäne unterschieden werden. Eine Quarantäne erfolgt nach Kontakt zu einem Infizierten, eine Isolation nach einer Erkrankung.

Quelle: Bayern 3 Nachrichten, 05.01.2022 22:00 Uhr