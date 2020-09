Gesundheitsminister Prag wegen Corona-Management zurückgetreten

Das Wetter: Überwiegend sonnig bei 20 bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag viel Sonne, in den Alpen leichte Gewitterneigung. Erwärmung auf 20 bis 26 Grad. In der meist klaren Nacht Abkühlung auf 10 Grad. Auch morgen freundlich, in Alpennähe vereinzelt Gewitter. Am Mittwoch vielerorts unbeständig mit Sonne, Wolken, Schauern und Gewittern. Am Donnerstag Wetterbesserung. Tageshöchstwerte 20 bis 28 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2020 12:00 Uhr