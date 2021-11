Gesundheitsminister planen offenbar Booster-Impfungen für alle

Gesetzliche Ruhezeiten werden vor allem in Gesundheitsberufen missachtet

Berlin: Etwa ein Fünftel aller Vollzeitbeschäftigten bekommt mindestens einmal im Monat die gesetzlich vorgeschriebene Ruhezeit nicht zugestanden. Das geht aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der Linken hervor. Demnach sind es vor allem Beschäftigte in Gesundheitsberufen, bei denen regelmäßig die Pause von elf Stunden zwischen zwei Arbeitstagen missachtet wird. In den Jahren zwischen 2017 und 2019 lag die Quote in dieser Branche bei fast 40 Prozent - also fast doppelt so hoch wie im allgemeinen Schnitt. In den Bereichen Gastronomie, soziale Dienstleistungen und Sicherheitsberufen gaben ein Drittel aller Arbeitskräfte an, mindestens einmal im Monat mit verkürzten Ruhezeiten zu arbeiten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2021 07:00 Uhr