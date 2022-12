Gesundheitsminister ohne neue Beschlüsse zu Masken und Isolation

Nachrichtenarchiv - 05.12.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Magdeburg: Die Gesundheitsminister der Länder haben sich im weiteren Kampf gegen Corona nicht auf eine gemeinsame Linie verständigen können. Es gebe keine einheitliche Haltung etwa zur Maskenpflicht in Bussen und Bahnen, teilte die Regierung von Sachsen-Anhalt am Abend nach Beratungen der Ressortchefs mit. Das Bundesland hat gerade den Vorsitz der Konferenz der Gesundheitsminister inne. Die meisten Länder wollen demnach die Maskenpflicht im Nahverkehr bis Jahresende verlängern, einige darüber hinaus. Auch einen gemeinsamen Beschluss zu den Isolationsregeln für Covid-Infizierte gibt es nicht. Bayern und vier andere Bundesländer haben die Isolationspflicht bereits aufgehoben. - Morgen berät die bayerische Staatsregierung, ob sie an der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen festhält. Ministerpräsident Söder kann sich ein Ende der Maskenpflicht vorstellen, wenn die Infektionszahlen weitgehend stabil sind und es keine neuen Virus-Varianten gibt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2022 20:00 Uhr