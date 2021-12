Gesundheitsminister Lauterbach zeigt sich besorgt über Omikron-Ausbreitung

Nachrichtenarchiv - 29.12.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Gesundheitsminister Lauterbach hat sich besorgt über die dynamische Ausbreitung der Omikron-Variante gezeigt. Der Bild-Zeitung sagte er, er verschaffe sich derzeit gemeinsam mit dem Robert Koch-Institut und anderen Datenquellen ein Bild über die Lage. Wegen Testausfällen und Meldeverzögerungen reichen nach Lauterbachs Ansicht die offiziellen Zahlen derzeit nicht aus, um das aktuelle Pandemiegeschehen abzubilden. Auch das RKI hat bereits darauf hingewiesen, dass über die Feiertage nicht alle neuen Corona-Fälle erfasst werden. Unterdessen nimmt auch in Deutschland die Zahl der Neuinfektionen mit der Omikron-Variante zu: Seit Anfang November sind etwa 10.500 Fälle gezählt worden, in denen die Omikron-Variante sicher oder sehr wahrscheinlich nachgewiesen werden konnte; allein in der vergangenen Woche waren es mehr als 6.000. Allerdings wird hierzulande nur ein kleiner Teil der Proben auf Virusvarianten hin untersucht.

Quelle: BR24 Nachrichten, 29.12.2021 01:00 Uhr