Gesundheitsminister Lauterbach will Digitalisierung im Gesundheitswesen voranbringen

Berlin: Gesundheitsminister Lauterbach will die Digitalisierung im Gesundheitswesen in Deutschland vorantreiben. Dazu gehört unter anderem das elektronische Rezept. Beim Besuch einer Arztpraxis in Berlin sagte Lauterbach, es sei in der heutigen Zeit nicht mehr vertretbar, Rezepte auf Papier auszudrucken. Das E-Rezept sorge für eine bessere Versorgung und eine Entbürokratisierung. Bereits seit dem 1. Juli ist es in ersten Apotheken möglich, für den elektronischen Abruf die Versichertenkarte der Krankenkasse in ein Lesegerät zu stecken. Unter anderem wegen technischer Probleme hatte sich ein Start auf breiter Ebene allerdings verzögert. Lauterbach sieht bei den Apotheken inzwischen fast flächendeckend die Voraussetzungen für das E-Rezept geschaffen. Mit den entsprechenden Digitalgesetzen sollen die Ärzte ab dem 1. Januar verpflichtet werden, Verschreibungen elektronisch auszustellen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2023 12:00 Uhr