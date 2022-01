Gesundheitsminister Lauterbach kündigt neue Quarantäneregeln an

US-Präsident Biden sichert Selenskyj Unterstützung im Ukraine-Konflikt zu

Washington: US-Präsident Biden hat seinem ukrainischen Kollegen Selenskyj im Konflikt mit Russland Unterstützung zugesichert. Wie das Weiße Haus mitteilte, machte Biden in einem Telefonat klar, dass die USA und ihre Verbündeten "entschlossen antworten würden, falls Russland weiter in die Ukraine einmarschiert". Selenskyj teilte über den Kurznachrichtendienst Twitter mit, er habe mit Biden die gemeinsamen Aktionen der Ukraine, der USA und Partner für den Erhalt des Friedens in Europa sowie Schritte zur Deeskalation besprochen. In der kommenden Woche sind Gespräche der USA mit Russland in Genf geplant. Washington wirft Moskaun einen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine vor. Befürchtet wird, dass russische Truppen in der Ex-Sowjetrepublik einmarschieren. Russland bestreitet dies.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.01.2022 07:00 Uhr