Gesundheitsminister in Prag wegen Corona-Management zurückgetreten

21.09.2020 13:00 Uhr

Prag: Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen hat der tschechische Gesundheitsminister Vojtech seinen Rücktritt erklärt. Davor hatte die Kritik am Krisenmanagent der Regierung an Schärfe zugenommen. Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen war am vergangenen Donnerstag auf den bisherigen Rekordwert von knapp 3.130 gestiegen. Ministerpräsident Babis gab bekannt, der Epidemiologe und Regierungsberater Roman Prymula werde im Laufe des Tages als Nachfolger ernannt. Der 56-jährige hatte sich zuletzt dafür ausgesprochen, den Notstand auszurufen. Experten sehen bereits eine zweite Welle des Infektionsgeschehens in Tschechien.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2020 13:00 Uhr