Gesundheitsminister Holetschek ruft zur Grippeimpfung auf

München: Gesundheitsminister Holetschek hat die Menschen in Bayern aufgerufen, sich gegen die Grippe impfen zu lassen. In diesem Winter könnten erneut Grippe- und Coronawelle zusammentreffen, sagte er. Außerdem könnte die Grippesaison heuer früher und heftiger eintreten. Grund für den Aufruf sind die Erfahrungen aus Australien: Hier gab es in diesem Jahr die meisten Grippeinfektionen der vergangenen fünf Jahre.

