Gesundheitsminister Holetschek kündigt Pflegestipendium an

München: In Bayern soll ein neues Stipendium die Pflege-Ausbildung für junge Leute attraktiver machen. Gesundheitsminister Holetschek kündigte an, dass sich zum kommenden Wintersemester Studierende in sogenannten primärqualifizierenden Pflegestudiengängen ab dem zweiten Semester für das Programm bewerben könnten. Vorgesehen sei eine monatliche Förderung von 600 Euro; maximal werde das Stipendium für drei Jahre gewährt. Im Gegenzug müssen sich die Stipendiaten verpflichten, nach dem Studium für mindestens fünf Jahre in einer Einrichtung der Akutpflege, der ambulanten oder stationären Langzeitpflege in Bayern zu arbeiten; auch ein Einsatz im psychiatrischen oder pädiatrischen Versorgungsbereich sei möglich. Beantragt werden kann die Förderung beim Bayerischen Landesamt für Pflege.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.08.2022 13:45 Uhr