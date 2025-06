Gesundheitsminister für Abschaffung von begleitetem Trinken

Alkohol soll es für Jugendliche in Deutschland künftig generell erst ab 16 Jahren in der Öffentlichkeit geben: Die Gesundheitsminister der Länder haben sich bei ihrer Konferenz in Weimar darauf geeinigt, das sogenannte "begleitete Trinken" abzuschaffen. Bislang durften nämlich auch schon 14-Jährige im Beisein der Eltern Bier, Wein oder Sekt bestellen. Alkohol habe gravierende gesundheitliche Folgen und werde gegenüber Kindern und Jugendlichen zu oft verharmlost, heißt es aus Weimar.

