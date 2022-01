Gesundheitsminister fassen Beschlüsse zum weiteren Vorgehen in Omikron-Welle

Das Wetter in Bayern: Schnee und Regen, Höchstwerte 1 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt mit lebhaftem Wind. Im Norden gebietsweise Regen und Schneeregen. Südlich der Donau, im Bayerischen Wald und am östlichen Alpenrand teils länger anhaltende Schneefälle, später in tiefen Lagen auch Regen bei maximal 1 bis 7 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starkem Schneefall und Schneeverwehungen in den Chiemgauer und Berchtesgadener Alpen. In den nächsten Tagen weitgehend trocken, aber oft bewölkt und trüb. Nur an den Alpen von Westen her freundlicher, vor allem ab Montag hier viel Sonnenschein. Tageshöchstwerte 1 bis 7 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2022 10:00 Uhr