Gesundheitsminister erzielen keine Einigung zu Maskenpflicht im Nahverkehr

Nachrichtenarchiv - 05.12.2022 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Magdeburg: Ein deutschlandweites Enddatum für die Maskenpflicht im Öffentlichen Nahverkehr ist nicht in Sicht. Die Gesundheitsminister der Länder konnten sich bei ihren Beratungen nicht auf eine gemeinsame Linie verständigen, wie die Regierung von Sachsen-Anhalt am Abend mitteilte. Das Bundesland steht der Konferenz der Gesundheitsminister gerade vor. So sind einige Landesregierungen dafür, die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen bis zum Jahresende zu verlängern - andere darüber hinaus. Das bayerische Kabinett berät am Vormittag darüber. Ministerpräsident Söder hat bereits deutlich gemacht, dass er nach jetzigem Verlauf der Corona-Pandemie eher zu einem baldigen Ende der Maskenpflicht tendiert. In Fernzügen gilt sie noch bis April. Die Gesundheitsminister der Länder konnten sich darüber hinaus auch hinsichtlich der Isolationspflicht für Covid-Infizierte nicht auf einen einheitlichen Kurs verständigen. Bayern und vier andere Länder haben diese bereits aufgehoben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2022 23:00 Uhr