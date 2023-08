Gesundheitsminister drängt auf Durchbruch bei Digitalisierung

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach will die Digitalisierung des Gesundheitswesens mit Nachdruck vorantreiben. Das elektronische Rezept solle bis Anfang kommenden Jahres Standard in den deutschen Praxen werden, erklärte der Minister in Berlin. Für die Ärzte wird es vom 1. Januar an zur Pflicht, Verschreibungen elektronisch auszustellen. Lauterbach sagte, bislang seien insgesamt 2,6 Millionen E-Rezepte in Deutschland eingelöst worden. Die Apotheken hätten fast flächendeckend die Voraussetzungen dafür geschaffen. Die Arztpraxen müssten jetzt nachziehen. Das E-Rezept spare Zeit bei Ärzten und Apothekern, trage zur Entbürokratisierung bei und verbessere die Versorgung der Patienten. Zugleich kündigte der Gesundheitsminister an, zum 30. August auch das Gesetz zur elektronischen Patientenakte durchs Bundeskabinett bringen zu wollen. Lauterbach plant, eine Widerspruchslösung für die ePA einzuführen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2023 22:00 Uhr