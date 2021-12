Gesundheitsminister diskutieren übers Impfen

Nachrichtenarchiv - 18.12.2021 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben sich am Mittag zu einer Sonder-Schalte wegen Corona getroffen. Laut bayerischem Gesundheitsministerium geht es dabei unter anderem um die Versorgung mit Impfstoffen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hatte vor kurzem vor einem Impfstoffmangel in den ersten Monaten des neuen Jahres gewarnt. In der Politik wird darüber hinaus über ein nationales Impfregister diskutiert. Bundestagspräsidentin Bas hat sich dafür ausgesprochen und betont, damit könnten Informationen zum Impfstatus zentral erfasst werden. Der "Welt am Sonntag" sagte die SPD-Politikerin, die Gesundheitsämter wüssten aktuell nicht, wie der exakte Stand bei den Impfungen ist. Kanzler Scholz zeigte sich allerdings skeptisch. Er sagte, es gäbe auch andere Wege, um eine Impfpflicht zu kontrollieren.

Quelle: BR24 Nachrichten, 18.12.2021 13:15 Uhr