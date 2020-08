Gesundheitsminister diskutieren über Obergrenze für Privatfeiern

Nachrichtenarchiv - 24.08.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bei einer gemeinsamen Telefonkonferenz wollen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern heute über einheitliche Corona-Regeln für größere private Feiern beraten. Experten vermuten, dass es bei solchen Veranstaltungen häufig zu Ansteckungen kommt. Bisher dürfen etwa in Berlin bis zu 500 Menschen gemeinsam feiern, in Hamburg sind es nur 25. Hamburgs Erster Bürgermeister Tschentscher sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, hier sei ein bundesweit einheitliches Vorgehen nötig. Er halte eine Obergrenze von 50 Teilnehmern pro Privatfeier für wünschenswert. Wegen der steigenden Infektionszahlen wird auch überlegt, die Maskenpflicht auszuweiten. So hatte CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer vorgeschlagen, notfalls generell vorzuschreiben, am Arbeitsplatz einen Mund-Nase-Schutz zu tragen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2020 09:00 Uhr