Gesundheitsminister der Länder beraten über weiteres Vorgehen in der Pandemie

Magdeburg: Zwei Tage vor der nächsten Ministerpräsidenten-Spitzenrunde mit Kanzler Scholz beraten heute die Gesundheitsminister von Bund und Ländern über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Themen sind etwa die PCR-Testkapazitäten und der Umgang mit dem Genesenenstatus. Wegen der rasant steigenden Corona-Infektionszahlen werden die Kliniken in Deutschland nach Einschätzung des Marburger Bunds bereits Anfang Februar an ihre Belastungsgrenzen stoßen. Wie die Vorsitzende der Ärztegewerkschaft, Johna, den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte, liegt das nicht nur an den steigenden Patientenzahlen. Man erwarte, dass auch viele Personal wegen einer Infektion ausfallen werde. Auch bei Pflegekräften drohe Personalnot, warnt der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste. Präsident Meurer sagte der "Welt am Sonntag", ohne zusätzliche Kräfte - ob von der Bundeswehr oder aus dem Katastrophenschutz - könnte die Versorgung erheblich in Gefahr geraten. - Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz hat derweil einen neuen Höchstwert erreicht. Sie liegt laut Robert-Koch-Institut nun bei 772,7.

