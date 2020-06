Gesundheitsminister der Länder beraten über Urlaubs-Regeln

Nachrichtenarchiv - 24.06.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: Die Gesundheitsminister der Länder beraten am Vormittag, wie möglichst einheitlich auf den Corona-Ausbruch beim Schlachtbetrieb Tönnies reagiert werden kann. Dabei geht es auch um Regeln für den Urlaub. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet hatte gestern Abend davor gewarnt, Touristen aus den betroffenen Landkreisen Gütersloh und Warendorf zu benachteiligen. Außerhalb der stark betroffenen Fleischindustrie seien bisher kaum Corona-Fälle bekannt, sagte er in der ARD. Bayerns Ministerpräsident Söder verteidigte hingegen die Entscheidung, dass Urlauber aus Corona-Hotspots nur mit negativem Test im Freistaat übernachten dürfen: Man wolle nicht, dass der Urlaub in Bayern für viele Menschen unsicher werde, betonte er.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.06.2020 07:00 Uhr