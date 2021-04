Gesundheitsminister bleiben bei Astrazeneca-Beschränkung

Nachrichtenarchiv - 08.04.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach der Entscheidung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA, den Corona-Impfstoff von Astrazeneca für Patienten ab 18 Jahren freizugeben, bleibt es in Deutschland vorerst bei der Beschränkung. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern halten an der Regelung fest, dass der Impfstoff an unter 60-Jährige nur auf ausdrücklichen Wunsch und nach Beratung durch den Hausarzt verabreicht wird. Nächste Woche wollen die Minister abschließend über die Einstufung entscheiden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.04.2021 07:00 Uhr