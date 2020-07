Gesundheitsminister beschließen freiwilillige Corona-Tests an Flughäfen

Nachrichtenarchiv - 24.07.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben sich auf Corona-Tests für Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten an deutschen Flughäfen geeinigt. Wie die Berliner Gesundheitssenatorin Kalayci erklärte, werden Bundespolizisten Urlauber bei der Ankunft in Deutschland auf die Testmöglichkeiten hinweisen. Für Rückkehrer aus Nicht-Risikogebieten soll es demnach auch Testmöglichkeiten geben, nicht aber an den Flughäfen direkt. Außerdem werden sogenannte Aussteigerkarten wieder eingeführt, die an Rückreisende ausgegeben werden, die mit dem Schiff, der Bahn oder dem Bus nach Deutschland zurück kommen. Die Tests werden für die Urlauber kostenlos sein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2020 15:00 Uhr