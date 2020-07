Gesundheitsminister beraten über Umgang mit Reiserückkehrern

Nachrichtenarchiv - 22.07.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Gesundheitsminister der Länder beraten heute mit Bundesgesundheitsminister Spahn und dem Robert-Koch-Institut über einheitliche Regeln für den Umgang mit Reiserückkehrern. Der baden-württembergische Ressortchef Lucha hat vorab ein bundesweit einheitliches Vorgehen gefordert. Er hoffe, dass sich die Minister auf ein abgestimmtes Handeln verständigen können, sagte Lucha dem SWR. Einheitliche Vorgaben könnten etwa klare Empfehlungen bei der Aus- und Wiedereinreise sein oder Regeln, welche Urlaubsrückkehrer an Flughäfen auf das Coronavirus getestet würden. Bayern plant freiwillige und kostenfreie Corona-Tests an Flughäfen für alle Reisenden. Gesundheitsministerin Huml sagte im BR, die Tests sollen möglichst schon in den nächsten Tagen beginnen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2020 12:00 Uhr