Gesundheitsminister beraten über Tests für Urlaubsrückkehrer

Nachrichtenarchiv - 24.07.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten heute nochmals darüber, wie in der Corona-Pandemie mit Urlaubsrückkehrern verfahren werden soll. Bereits gestern hatten sich die Minister darauf geeinigt, dass Reisende aus Risikogebieten im Ausland künftig unmittelbar nach ihrer Ankunft getestet werden sollen. Dazu sollen zum Beispiel an Flughäfen Teststellen eingerichtet werden. Allerdings ist noch vieles ungeklärt, etwa die Frage, wie das Ganze finanziert werden soll. Aus der FDP wird die Forderung laut, dass die Betroffenen die Tests selbst bezahlen sollen. Der liberale Gesundheitspolititer Ullmann sagte der Saarbrücker Zeitung, wenn Urlauber in Länder fahren, die als Risikogebiete gelten, dann liege das Risiko bei ihnen selbst.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2020 07:00 Uhr