Gesundheitsminister beraten über Reise-Rückkehrer

Berlin: Der baden-württembergische Gesundheitsminister Lucha fordert ein bundesweit einheitliches Vorgehen im Umgang mit Urlaubsrückkehrern. Das könnten etwa klare Regeln sein, welche Reisende nach ihrer Rückkehr an Flughäfen auf das Coronavirus getestet würden, sagte Lucha im SWR. Der Grünen-Politiker nannte auch das Problem von Ländern mit einem regional hohen Infektionsgeschehen, etwa in Kroatien aber auch in skandinavischen Ländern. Heute Nachmittag beraten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern mit Experten des Robert-Koch-Instituts über das Thema. Bayern plant freiwillige und kostenlose Corona-Tests an Flughäfen für alle Reisenden. Laut Gesundheitsministerium sollen die Tests möglichst schon in den nächsten Tagen beginnen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2020 14:00 Uhr