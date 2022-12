Gesundheitsminister beraten über Maskenpflicht im ÖPNV und Isolationspflicht

Nachrichtenarchiv - 05.12.2022 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern diskutieren über die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen. Sachsen-Anhalt hat den Vorsitz in der Runde. Aus Magdeburg hieß es am Nachmittag, mit einem gemeinsamen Beschluss sei nicht zu rechnen. Die Meinungen gehen offenbar zu weit auseinander. Bayerns Ressortchef Holetschek hatte vor der Videoschalte gesagt, er rechne damit, dass man im ÖPNV auf die Maskenpflicht verzichten werde, sobald dies sinnvoll sei. Eigenverantwortung sei das Leitmotiv dieser späten Corona-Phase, so Holetschek. Bundesgesundheitsminister Lauterbach rief er dazu auf, von seiner "Basta-Mentalität" abzurücken, wenn ihm an einer einheitlichen Regelung gelegen sei.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.12.2022 18:15 Uhr