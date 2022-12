Gesundheitsminister beraten über Maskenpflicht im ÖPNV und Isolationspflicht

Nachrichtenarchiv - 05.12.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern diskuteren heute über die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen. Bayerns Ressortchef Holetschek sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, er rechne damit, dass man im ÖPNV auf die Maskenpflicht verzichten werde, sobald dies sinnvoll sei. Eigenverantwortung sei das das Leitmotiv dieser späten Corona-Phase, so Holetschek. Bundesgesundheitsminister Lauterbach rief er dazu auf, von seiner "Basta-Mentalität" abzurücken, wenn ihm an einer einheitlichen Regelung gelegen sei. Weiteres Thema der Beratungen ist die Isolationspflicht für Corona-Infizierte. Bisher gibt es noch keine bundesweit einheitliche Linie. Bayern und andere Länder haben diese Pflicht bereits abgeschafft. Auch diese stieß auf die Kritik des Bundesgesundheitsministers.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2022 08:00 Uhr