Gesundheitsminister beraten über Impfangebote für Jugendliche

Nachrichtenarchiv - 02.08.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Gesundheitsminister der Länder wollen bei ihrer Videokonferenz heute über Impfangebote für Jugendliche beraten. Nach einem Vorschlag des Bundesgesundheitsministeriums sollen 12- bis 17-Jährige in ganz Deutschland die Möglichkeit bekommen, sich impfen zu lassen. Laut einer Beschlussvorlage sollen außerdem Auffrischungsimpfungen für Risikogruppen im September beginnen. Der bayerische Gesundheitsminister Holetschek kündigte an, die Organisation und Ausrichtung der Impfzentren würden dafür angepasst; auch die mobilen Teams stünden bereit. - Einschränkungen für Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, kündigten Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz auf Anfrage der "Welt" an. Nicht-Geimpfte werde etwa der Zugang zu Restaurants, Kulturprogrammen und Sport nur mit einen kostenpflichtigen negativen Testergebnis möglich sein, wie etwa das baden-württembergische Gesundheitsministerium mitteilte.

Quelle: BR24 Nachrichten, 02.08.2021 01:00 Uhr