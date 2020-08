Gesundheitsminister beraten über Corona-Tests

Nachrichtenarchiv - 24.08.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Auf einer Telefonkonferenz beraten die Gesundheitsminister der Länder am Nachmittag über bundesweit einheitliche Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Inhaltlich soll es unter anderem um eine erweiterte Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Masken und eine Anpassung der Strategie für Corona-Tests gehen. Außerdem soll über eine mögliche Begrenzung der Größe von Veranstaltungen gesprochen werden. In der Frage, gibt es bisher keine klare Linie. In NRW dürfen zum Beispiel 150 Leute zusammen feiern, in Berlin sind bis zu 500 Gäste möglich. Auch bei der Höhe der Bußgelder variieren die Anordnungen der jeweiligen Länder stark. Mit Beschlüssen wird nicht gerechnet. Es gilt aber als wahrscheinlich, dass die Gesundheitsminister Empfehlungen aussprechen für eine Runde der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Merkel am Donnerstag.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2020 15:00 Uhr