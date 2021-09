Gesundheitsminister beraten über Aus von Lohnersatzleistung für Ungeimpfte

Nachrichtenarchiv - 22.09.2021 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Am Mittag hat eine Videokonferenz der Gesundheitsminister von Bund und Ländern begonnen. Sie beraten darüber, ob ungeimpfte Arbeitnehmer, die wegen Corona in Quarantäne müssen, in der Regel keine Lohnersatzleistung mehr bekommen. Betroffen wären von der Maßnahme Kontaktpersonen von Infizierten oder Reiserückkehrer. Medienberichten zufolge soll die neue Regelung am 11. Oktober starten. Während Bundesgesundheitsminister Spahn grundsätzlich offen ist für ein Aus der Lohnersatzleistung, ist SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach dagegen. Er rechnet mit breiter Quarantäneverweigerung und sinkender Testbereitschaft. Kritik kommt auch von den Gewerkschaften.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.09.2021 13:15 Uhr