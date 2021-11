Gesundheitsminister beraten in Lindau über Corona-Lage

Nachrichtenarchiv - 04.11.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Lindau: Gesundheitsminister Spahn und seine Länderkollegen sind am Bodensee zu einem zweitägigen Treffen zusammengekommen, um sich über die aktuelle Corona-Entwicklung abzustimmen. Bayerns Gesundheitsminister Holetschek sagte, die Notlage sei immer noch da. Man müsse den Bürgerinnen und Bürgern klar machen, dass man zwar Freiheit und Normalität wolle, aber das Gebot der Stunden seien Achtsamkeit und Vorsicht. Notwendig sei auch, den Blick auf die Krankenhäuser zu richten, die dringend Unterstützung benötigen. In Bayern steht die Krankenhausampel aktuell auf gelb, die damit verbundenen Einschränkungen treten allerdings erst am Samstag in Kraft. Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit werden 522 Menschen wegen einer Covid-Infektion auf den Intensivstationen behandelt - bei einer Zahl von 600 Intensivpatienten ist die nächste Stufe für Verschärfungen der Maßnahmen erreicht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2021 16:00 Uhr