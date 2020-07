Gesundheitsmininister beraten über Testpflicht für Reiserückkehrer

Nachrichtenarchiv - 24.07.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten am Mittag erneut darüber, ob Urlauber verpflichtend auf Corona getestet werden sollen. Schon am Mittwoch hatten sich die Ressortchefs darauf geeinigt, dass Reisende, die aus Risikogebieten zurückkommen, gleich nach ihrer Ankunft auf das Coronavirus getestet werden sollen. Details sind aber noch unklar. So sollen zwar an den Flughäfen Teststellen eingerichtet werden, wie aber mit denjenigen verfahren werden soll, die per Zug oder Auto unterwegs waren, ist noch offen. Verbraucherschützer sprechen sich gegen eine Testpflicht aus. Die Tests sollten freiwillig und kostenlos sein, fordert der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands, Müller, in der Rheinischen Post. // Der FDP-Gesundheitsexperte Ullmann wiederum verlangte in der "Saarbrücker Zeitung", dass Urlauber aus Risikogebieten die Tests selbst bezahlten, da dieses Risiko bei ihnen liege.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2020 11:00 Uhr