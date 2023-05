Gesundheitskompetenz in Deutschland wird offenbar weniger

Meldungsarchiv - 28.05.2023 19:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Köln: Menschen in Deutschland haben möglicherweise nicht mehr so viel Kompetenz beim Thema Gesundheit wie früher. Wie der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, im Deutschlandfunk sagte, gebe es wissenschaftliche Erhebungen, wonach die Fährigkeiten nachgelassen haben, sich mit Informationen zum Thema Gesundheit oder auch Krankheiten zu versorgen. Gleiches gelte für die Einschätzung über das eigene Wohl- oder nicht Wohlbefinden. Er verwies in dem Interview darauf, dass es auf dem Ärztetag viel Zustimmung zu der Forderung gegeben habe, dass junge Menschen in der Schule mehr Gesundheitskompetenzen erlangen müssten.

