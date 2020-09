Gesundheitsexperten für kürzere Quarantäne bei Corona-Verdacht

Nachrichtenarchiv - 04.09.2020 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Bayern werden Corona-Testergebnisse erneut nur mit Verzögerung übermittelt. Zwar würden die gesammelten Proben von Flughäfen rasch untersucht, teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mit. Es staue sich aber seit Ende August bei der Übermittlung der Reslutate. Ursache seien Probleme beim Dienstleister Ecolog, die aber bis zum Mittag behoben sein sollen. Politiker diskutieren unterdessen über eine verkürzte Quarantäne bei Coronaverdacht: Nach Ansicht des SPD-Gesundheitsexperten Lauterbach genügt eine Selbstisolation von fünf Tagen. Es sei erwiesen, dass die allermeisten Menschen dann nicht mehr ansteckend seien. FDP-Fachfrau Aschenberg-Dugnus sagte, eine verkürzte Quarantäne erhöhe die Akzeptanz und entziehe Corona-Leugnern den Boden. Zuvor hatte der Viriooge Christian Drosten im NDR-Corona-Podcast bereits eine Fünf-Tage-Quarantäne empfohlen. Damit gehe man allerdings "an die epidemologische Schmerzgrenze", so Drosten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.09.2020 10:15 Uhr