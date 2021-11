Gesundheitsexperten fordern schärfere Corona-Maßnahmen

Nachrichtenarchiv - 15.11.2021 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts der extrem schnell steigenden Corona-Zahlen schlagen Gesundeitsexperten Alarm. Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Montgomery, forderte eine Verlängerung der epidemischen Notlage mit nationaler Tragweite. Es sei absurd, so Montgomery in der "Rheinischen Post", bei den derzeitigen Inzidenzen von einer Aufhebung zu sprechen. Darüber hinaus drang er auf eine Impfpflicht für besondere Berufsgruppen - etwa in Alten- und Pflegeheimen, Krankenhäusern oder in Schulen. - Die Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, Johna, kritisierte politische Versäumnisse. Frühe Warnungen von Experten seien ignoriert und als Panikmache abgetan worden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.11.2021 12:15 Uhr