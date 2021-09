Gesundheitsdienst: Kontakt-Nachverfolgung nicht mehr möglich

Nachrichtenarchiv - 09.09.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Gesundheitsämter in Deutschland können derzeit nicht mehr alle Kontaktpersonen von Corona-Infizierten nachverfolgen. Nach Angaben des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes liegt das an der hohen Zahl positiv Getesteter ohne gleichzeitigen Lockdown. In diesem Fall haben die Menschen so viele Kontakte, dass eine grundsätzliche und umfängliche Nachverfolgung nicht mehr zu leisten ist, wie die Verbandsvorsitzende Teichert der "Rheinischen Post" sagte.

Quelle: BR24 Nachrichten, 09.09.2021 04:00 Uhr