Gesundheitsausschuss-Vorsitzender verteidigt Vorgehen bei Biontech/Pfizer-Impfstoff

Grünen-Rechtspolitikerin erwartet Impfgesetz für Anfang des Jahres

München: Vor Beginn der Corona-Impfungen in Deutschland gibt es Kritik am Vorgehen von Bundesgesundheitsminister Spahn. Dieser sieht die Reihenfolge, in der die Menschen gegen das Virus geimpft werden sollen, mit seiner Verordnung auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes ausreichend geregelt. Die Grünen-Rechtspolitikerin Rottmann hingegen erwartet, dass der Bundestag Anfang des Jahres ein Impfgesetz beschließen wird. Im BR-Interview sagte Rottmann, in den Fraktionen gebe es zunehmend die Einsicht, dass die Impf-Reihenfolge zumindest in Grundzügen gesetzlich geregelt werden müsse. Auch die sogenannte Triage bedürfe solcher Vorgaben, sagte Rottmann weiter. Die Politik dürfe die Ärztinnen und Ärzte nicht mit der Frage allein lassen, wer im Fall voller Intensivstationen behandelt wird und wer nicht.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.12.2020 08:45 Uhr