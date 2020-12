Gesundheitsausschuss-Vorsitzender setzt auf Biontech/Pfizer-Impfstoff

Nachrichtenarchiv - 19.12.2020 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Bundestag, Rüddel, hat die genaue Prüfung des Biontech/Pfizer-Corona-Impfstoffs durch die europäische Arzneimittelbehörde verteidigt. Im Deutschlandfunk sagte der CDU-Politiker, es werde dann am Montag die erste reguläre Zulassung geben, keine Notzulassung wie in anderen Ländern. Das bringe Sicherheit und Qualität und sorge für Vertrauen. Wenn später die Impfstoffe weiterer Unternehmen eingesetzt werden, setzt Rüddel darauf, dass die meisten Menschen, die das wollen, bis zum Sommer geimpft werden können. Das seien dann hoffentlich 60 Prozent, sagte er. Somit werde eine Herdenimmunität erreicht und - so wörtlich - "der Fluch der Pandemie beendet." In den USA hat neben dem Biontech/Pfizer-Impstoff inzwischen auch das Corona-Mittel von Moderna eine Notfallzulassung bekommen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.12.2020 10:45 Uhr