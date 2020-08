Gesundheitsausgaben in Bayern steigen deutlich

Nachrichtenarchiv - 05.08.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Fürth: Die Gesundheitsausgaben in Bayern sind innerhalb von zehn Jahren fast um die Hälfte gestiegen. Wie das Landesamt für Statistik in Fürth mitteilte, lagen diese 2018 bei rund 61 Milliarden Euro - das sind knapp 20 Milliarden Euro mehr als 2008. Pro Einwohner wurden durchschnittlich fast 4700 Euro für die Gesundheit ausgegeben. Unter die Summe fallen einem Sprecher des Landesamts zufolge die Ausgaben der gesetzlichen und der privaten Krankenversicherung sowie rezeptfreie Einkäufe in Apotheken.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2020 20:00 Uhr