Gesundheitsämtern fehlen im Kampf gegen Corona Mitarbeiter

Kiliani-Volksfest in Würzburg findet dezentral statt

Würzburg: Als Ersatz für das abgesagte Kiliani-Volksfest bietet Würzburg den Marktkaufleuten nun fünf Standplätze in der Innenstadt an. Ab Montag sollen pro Woche fünf Standbetreiber ihre Buden aufbauen und ihre Waren verkaufen. In der Folgewoche sind dann fünf andere an der Reihe. Wer wann welchen Platz bekommt, wird per Los ermittelt. Fahrgeschäfte dürfen allerdings nicht mitmachen. Die Stadt Würzburg und der bayerische Schaustellerverband hoffen, dass die Volksfest-Atmosphäre so doch noch Einzug halten kann. Von den Münchnern abgeschaut habe man sich das Modell aber nicht, heißt es - die Landeshauptstadt hat ein ganz ähnliches Konzept entwickelt, mit dem sie Besucher und Schausteller für das abgesagte Oktoberfest entschädigen will.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2020 07:00 Uhr