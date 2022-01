Gesundheits- und Kultusminister beraten über Omikron

Nachrichtenarchiv - 05.01.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten heute über nächste Schritte im Umgang mit der beginnenden Omikron-Infektionswelle. Bundesgesundheitsminister Lauterbach strebt unter anderem kürzere Quarantäne- und Isolationszeiten für Corona-Infizierte und ihre Kontaktpersonen an. Außerdem setzt sich Lauterbach für die rasche Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht für Über-18-Jährige ein. Am frühen Nachmittag beraten auch die Kultusminister der Länder über die aktuelle Corona-Lage. Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger appellierte an die Runde, weiterhin auf Schulschließungen zu verzichten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.01.2022 13:00 Uhr