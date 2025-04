Gesundheitlich angeschlagener Papst spricht Ostersegen

Rom: Christen weltweit feiern heute am Ostersonntag das wichtigste Fest ihres Glaubens, die Auferstehung Jesu Christi. Auf dem Petersplatz in Rom begingen tausende Katholiken gemeinsam die Ostermesse. In Vertretung des gesundheitlich angeschlagenen Papstes Franziskus leitete der ehemalige Erzpriester des Petersdoms, Kardinal Comastri, die Liturgie. Zum Ende der Messe spendete der 88-jährige Pontifex den traditionellen Segen "Urbi et Orbi". Wobei er den Text selbst nicht las, sondern ein Vertreter. Franziskus saß sichtlich angeschlagen im Rollstuhl auf der Benediktionsloggia und sprach den abschließenden Segen kurz ins Mikrofon. Zuvor hatte er seine Osterbotschaft verlesen lassen. Der Papst erholt sich derzeit von einer lebensbedrohlichen Lungenentzündung. Vor der Messe hatte Franziskus US-Vize Präsident Vance getroffen. Die Zusammenkunft habe "einige Minuten" gedauert, der Papst und Vance hätten Ostergrüße ausgetauscht, heißt es.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2025 13:00 Uhr