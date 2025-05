Gesundheit von Jugendlichen ist Gefahr

Bericht warnt vor Gesundheitsgefahren für Jugendliche: Wenn jetzt nicht gehandelt werde, lebe in fünf Jahren mehr als eine Milliarde von ihnen in Ländern, in denen ihre Gesundheit bedroht ist. Und zwar durch eigentlich vermeidbare Probleme wie HIV, schlechte Ernährung, Kinderschwangerschaften und Depressionen. Zu diesem Schluss kommt die neue Analyse der Lancet-Kommission zur Gesundheit und zum Wohlbefinden von Jugendlichen.

