Gesuchte RAF-Terroristin Daniela Klette gefasst

Berlin: Die mutmaßliche RAF-Terroristin Daniela Klette ist gefasst worden. Wie die zuständige Staatsanwaltschaft in Niedersachsen mitgeteilt hat, wurde die 65-Jährige gestern in Berlin festgenommen. Sie soll zur dritten Generation der linksextremistischen Rote Armee Fraktion gehören. Ihr werden unter anderem Mittäterschaft bei Raubüberfällen auf Geldtransporter, ein Sprengstoffanschlag auf ein Gefängnis in Hessen und versuchter Mord vorgeworfen. Daniela Klette war mehr als 30 Jahre lang untergetaucht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2024 13:00 Uhr