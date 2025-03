Gestrandete Nasa-Astronauten sind auf dem Weg zur Erde

Cape Canaveral: Nach mehr als neun Monaten auf der Internationalen Raumstation sind die beiden Nasa-Astronauten Williams und Wilmore unterwegs zurück zur Erde. Gemeinsam mit zwei weiteren Astronauten dockten sie an Bord einer Crew Dragon-Kapsel von der Internationalen Raumstation ab. Gegen 23 Uhr unserer Zeit sollen sie im Meer vor der Küste Floridas landen. Williams und Wilmore sollten ursprünglich nur wenige Tage im All bleiben. Wegen eines Defekts an ihrem Raumschiff strandeten sie aber dann auf der ISS.

