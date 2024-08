Gestohlene Juwelen zurück im Grünen Gewölbe in Dresden

Dresden: Fast fünf Jahre nach dem Juwelendiebstahl aus dem Historischen Grünen Gewölbe in Dresden sind Teile der Beute zurück in Sachsens berühmtem Schatzkammermuseum. Die Exponate liegen an ihrem alten Platz, aber so wie sie die Ermittler kurz vor Weihnachten 2022 in einer Berliner Anwaltskanzlei vorfanden: teils beschädigt und unvollständig. Denn sie sind Beweisstücke im noch laufenden Strafverfahren. Ab Mittwoch sind die Juwelen für das Publikum zu sehen. Der Kunstdiebstahl aus dem Grünen Gewölbe im November 2019 gilt als einer der spektakulärsten in Deutschland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2024 10:30 Uhr