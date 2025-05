Gestautes Wasser im Lötschental fließt nach und nach ab

Blatten: Nach dem massiven Gletscherabbruch in der Schweiz wird das Risiko einer Flutwelle allmählich kleiner. Aus dem See hinter dem Schuttkegel fließe nach und nach Wasser ab, teilte der Regionale Führungsstab im Lötschental mit. Damit rechne man nicht mehr mit einem unkontrollierten Wasser-Durchbruch. Gegen 8 Uhr Früh werde man die Lage aber nochmal aktuell beurteilen, heißt es. Am Mittwoch hatte eine gigantische Eis-, Fels- und Gerölllawine das Dorf Blatten im Kanton Wallis fast vollständig verschüttet. Die rund 300 Einwohner waren vorher in Sicherheit gebracht worden. Ein Einheimischer wird weiterhin vermisst.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.05.2025 03:00 Uhr