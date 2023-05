Geständnis von Ex-Audi-Chef im Betrugsprozess erwartet

Meldungsarchiv - 16.05.2023 09:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Im Betrugsprozess um manipulierte Diesel-Abgaswerte wird vor dem Landgericht München in Kürze ein Geständnis des ehemaligen Audi-Chefs und VW-Konzernvorstands Rupert Stadler erwartet. Das Gericht hatte Stadler im Gegenzug eine Bewährungsstrafe in Aussicht gestellt, außerdem soll einer eine Geldstrafe in Höhe von 1,1 Millionen Euro zahlen. Verteidigung und Staatsanwaltschaft hatten diesen Deal Anfang des Monats akzeptiert. Stadler wird vorgeworfen, den Verkauf von mit einer Abschalteinrichtung manipulierten Diesel-Fahrzeugen nicht gestoppt zu haben, nachdem er von der Manipulation erfahren hat. Der frühere Audi-Chef hatte jahrelang seine Unschuld beteuert und angegeben, er sei von seinen Technikern hinters Licht geführt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2023 09:00 Uhr