Gesprengte Geldautomaten verursachen Schäden in dreistelliger Millionenhöhe

Berlin: In Deutschland ist durch gesprengte Geldautomaten im vergangenen Jahr ein Schaden in Höhe von rund 110 Millionen Euro entstanden. Das hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft mitgeteilt. Der Großteil entfällt demnach nicht auf das gestohlene Bargeld, sondern auf verursachte Sachschäden, etwa an Gebäuden und der Infrastruktur. Laut Polizei wurden im vergangenen Jahr fast 500 Geldautomaten gesprengt - ein neuer Höchststand.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2023 13:00 Uhr