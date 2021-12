Gespräche zwischen USA und Russland über Ukraine und Waffenkontrolle

Nachrichtenarchiv - 28.12.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Vertreter der USA und Russlands werden Anfang Januar über den Ukraine-Krieg und über Atomwaffenkontrolle beraten. Wie das Weißen Haus mitteilte, sollen die Verhandlungen am 10. Januar stattfinden. Zwei Tage später sind Gespräche zwischen Russland und der Nato geplant, einen Tag darauf beraten Russland und die OSZE. Russland wünscht sich eine Zusagen der Nato und der USA, sich nicht in ehemaligen Sowjetrepubliken zu engagieren. Der Kreml hatte mit dem Zusammenziehen von mehr als 100.000 Soldaten an der Grenze zur Urkaine zuletzt den Druck auf den Westen erhöht. Angriffspläne hatte Moskau aber stets dementiert.

Quelle: BR24 Nachrichten, 28.12.2021 05:00 Uhr