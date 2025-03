Gespräche zwischen USA und Russland in Riad sind beendet

Unterhändler Russlands und der USA haben sich offenbar auf eine gemeinsame Erklärung zum Ukraine-Krieg verständigt: Das berichten zumindest russische Nachrichtenagenturen, nachdem beide Seiten zwölf Stunden in der saudischen Hauptstadt Riad verhandelt hatten. Dabei ging es um eine eingeschränkte Waffenruhe in der Ukraine. Was dabei herauskam, wurde noch nicht bekannt. Bei den Gesprächen sollte es laut Kreml auch um den Wunsch der USA gehen, dass die Ukraine wieder sicher Getreide über das Schwarze Meer exportieren kann.

